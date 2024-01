Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 17 – I dubbi dell’amore

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 23 dicembre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “I dubbi dell’amore”, diciassettesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 17

Ali, seguendo i consigli di Demir, prova a dichiararsi a Nazli, ma senza successo. Nazli è ancora confusa dai suoi sentimenti e non è pronta per una relazione.

Beliz decide di utilizzare il ricavato della serata di donazione per un ente di beneficenza locale. Kıvılcım si oppone perché vuole utilizzare i soldi per le sue ambizioni. La battaglia per il controllo dell’ospedale riprende. Kıvılcım è determinata a far fallire Beliz e a prendere il controllo dell’ospedale.

Tanju e Ferman lavorano insieme sul caso di due gemelli che in poco tempo si complicherà. I due gemelli sono nati con un’anomalia cardiaca e hanno bisogno di un intervento chirurgico urgente. L’intervento è complesso e rischioso, ma Tanju e Ferman sono determinati a salvare i bambini. L’intervento va a buon fine, ma i bambini rimangono in terapia intensiva.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “I dubbi dell’amore” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.