Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 12 – La resa dei conti

Sabato 18 novembre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “La resa dei conti”, dodicesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 12

In una notte tetra, una delegazione incaricata dal Ministero della Salute si reca in ospedale per indagare su un paziente che è stato intubato per errore e poi morto. Il paziente è un uomo di mezza età che è stato portato in ospedale con un’intossicazione alimentare. Durante il ricovero, l’uomo ha avuto un arresto cardiaco. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma non sono riusciti a salvarlo.

I membri della delegazione ministeriale iniziano le indagini. Parlano con i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari che sono stati coinvolti nel caso. Adil Hoca, il mentore di Ali, è preoccupato per Nazli. È convinta che sia stata lei a commettere l’errore e che ora rischia di essere licenziata.

Adil fa di tutto per proteggere Nazli. Parla con i membri della delegazione e cerca di convincerli che non è stata lei a commettere l’errore. Tuttavia, gli sforzi di Adil finiscono presto nel nulla. I membri della delegazione sono convinti che Nazli sia la responsabile della morte del paziente.

La notizia della morte del paziente si diffonde rapidamente in ospedale. Tutti sono al centro dell’attenzione, dall’autista dell’ambulanza al primario del reparto. C’è una soluzione, forse, ma metterebbe a serio rischio le economie dell’ospedale. La soluzione è quella di pagare un risarcimento alla famiglia del paziente, in modo da evitare che sporgano denuncia.

Tuttavia, questa soluzione non è accettabile per Adil. È convinto che Nazli non sia colpevole e che non meriti di essere punita. Le sorti dell’ospedale sono a rischio; Adil ha un’idea, ma non sa se funzionerà. Deve decidere se rischiare o meno.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “La resa dei conti” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.