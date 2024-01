Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 4 – Destini incrociati

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 23 settembre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “Destini incrociati”, quarto episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 4

Nell’episodio 4, intitolato “Destini incrociati”, Ali e Nazli sono pronti per un viaggio in un altro ospedale per ottenere un organo da un donatore per un’operazione di trapianto di fegato. Nazli è eccitata per l’opportunità di aiutare un paziente bisognoso, ma Ali è nervoso per il viaggio.

Il viaggio inizia bene, ma presto si trasforma in un incubo. La macchina ha un guasto e i due medici sono costretti a fermarsi sulla strada. Nasli è preoccupata per il ritardo, ma Ali è determinato a trovare un modo per proseguire. I due medici decidono di chiedere aiuto a un camionista che passa di lì.

Il camionista li porta in un piccolo paese, dove i due medici trovano un’officina che può riparare la loro macchina. Tuttavia, la riparazione richiederà del tempo e i due medici dovranno aspettare. Nazli è frustrata, ma Ali è calmo.

Nel frattempo, in ospedale, Beliz sta cercando di convincere Ferman a partecipare a un intervento di un paziente molto influente. Ferman è riluttante, ma Beliz è determinata a ottenere il suo consenso.

Beliz va nell’ambulatorio di Tanju, il direttore dell’ospedale, e lo informa che Ferman è l’unico chirurgo che può eseguire l’intervento. Tanju è d’accordo con Beliz e decide di parlare con Ferman.

Ferman è ancora riluttante, ma Tanju lo convince a partecipare all’intervento. Ferman è infastidito da Beliz, ma sa che deve eseguire l’intervento.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “Destini incrociati” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.