Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 6: Nulla accade per caso

Sabato 20 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Nulla accade per caso”, sesto episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/6

Ali e Nazlı si troveranno in competizione quando Tanju annuncerà di cercare un assistente. Mentre Nazlı si impegna a raggiungere questo obiettivo, Ali è distratto dalle presunte gelosie di Ferda nei suoi confronti. La divergenza di opinioni tra Ferda e Ali su Adil costringerà il giovane dottore a separare la sua vita professionale da quella personale.

In particolare Alì è costretto a frequentare un corso perché dovrà diventare l’autista personale del dottor Adil, e per questo chiede aiuto a Nezli, che pur furiosa per un precedente diverbio, accetta di aiutarlo. La puntata si conclude con i due innamorati che fanno pace nonostante che Alì sia finito contro un palo. Ma che importa, quando lei per la prima volta gli dice di essere innamorata?

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 6 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.