Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 7 – ABC della perfidia

Sabato 14 ottobre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “ABC della perfidia”, settimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 7

Tanju, il direttore dell’ospedale, inizia a indagare su alcuni casi. È convinto che Ferman e Beliz abbiano commesso delle irregolarità e vuole metterli con le spalle al muro.

Nazlı, l’assistente di Ferman, è ancora afflitta dai sensi di colpa per una morte che ha causato in sala operatoria. Tanju la usa per mettere pressione a Ferman e Beliz. Kıvılcım, un’ex assistente di Ferman, è determinata a vendicarsi di lui. Lascia un caso impossibile a Ferman e Beliz, con l’intento di farli fallire.

Tanju e Kıvılcım tramano alle spalle dello staff. Stanno studiando un piano per sbarazzarsi di Ali e Adil, che sono una minaccia per i loro piani.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “ABC della perfidia” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.