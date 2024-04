Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 5: La Sfida

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 13 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo "La Sfida", quinto episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/5

La nomina di Tanju a primario porta numerosi cambiamenti in ospedale. Coloro che si adatteranno alle nuove regole potranno rimanere, mentre gli altri verranno accompagnati all’uscita. La prima regola prevede l’elezione del miglior chirurgo, con Ferda e Ferman in competizione per il ruolo. Nuovi gruppi di lavoro verranno formati, con medici insegnanti e assistenti apprendisti. La squadra di Nazlı metterà presto alla prova le capacità di adattamento di Ali.

