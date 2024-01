Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 1 – Genio inconsapevole

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 2 settembre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “Genio inconsapevole”, primo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 1

Alì Vefa è un ragazzo di 25 anni affetto dalla sindrome del savant, un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da capacità cognitive spiccate in un determinato ambito, spesso a scapito di altre funzioni. Alì ha una memoria eidetica, una capacità di calcolo prodigiosa e un’abilità innata per la medicina. Il suo sogno è diventare un medico, ma la sua condizione lo rende un candidato difficile per la scuola di medicina.

Un giorno, Alì si trova in aeroporto quando un incidente provoca un’emergenza medica. Alì interviene e salva la vita di una donna, dimostrando le sue straordinarie capacità. Questo evento attira l’attenzione del dottor Ferman Eryiğit, un famoso chirurgo che decide di dare ad Alì una possibilità.

Ferman accetta di far lavorare Alì come suo assistente al San Antonio Hospital, un prestigioso ospedale di Istanbul. Alì è entusiasta di avere finalmente la possibilità di realizzare il suo sogno, ma si rende presto conto che non sarà facile. I suoi colleghi lo guardano con sospetto, e la sua condizione lo rende difficile da comprendere.

Il dottor Alì: streaming

Il primo episodio della prima stagione “Genio inconsapevole” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.