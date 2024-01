Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 20 – A mali estremi, estremi rimedi

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 13 gennaio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “A mali estremi, estremi rimedi”, ventesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 20

Un aereo di ritorno dall’estero atterra all’aeroporto di Istanbul. I passeggeri sono visibilmente malati e sono trasportati d’urgenza al Berhayat Hospital. I medici dell’ospedale si rendono conto che i passeggeri sono affetti da una malattia sconosciuta. La malattia è altamente contagiosa e i medici devono prendere precauzioni estreme.

Il pronto soccorso viene messo in quarantena e tutte le persone che sono transitate al suo interno vengono isolate. Tra queste ci sono Ferman, Ali e Nazlı. Nonostante gli sforzi profusi, anche uno dei medici si ammalerà. La malattia si manifesta con febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie.

I medici dell’ospedale sono determinati a trovare una cura per la malattia e a salvare i propri colleghi e indossano tute protettive e mascherine per evitare di contagiarsi. Il medico dell’ospedale contagiato ha la febbre alta, la tosse e difficoltà respiratorie. I medici dell’ospedale lo trasportano in terapia intensiva e iniziano a curarlo.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “A mali estremi, estremi rimedi” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.