Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 4: Ad ogni costo

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 6 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Ad ogni costo”, quarto episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/4

Un’imprevista complicazione post-operatoria ritarderà la guarigione di Adil, ma le conseguenze si estenderanno oltre di lui: la richiesta di adozione di Ferman verrà respinta e il bambino sarà costretto a vivere in un dormitorio per un periodo indefinito. Tuttavia, Ali, riconoscente per tutto ciò che Adil ha fatto per lui, metterà in atto un piano estremo per evitare che suo fratello resti solo nel dormitorio.

la puntata si preannuncia altamente drammatica, ma ci sarà anche spazio per un po’ di romanticismo nel puro stile di Alì, con un emozionante picnic notturno tra fidanzati che chiuderà la puntata.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 4 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.