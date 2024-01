Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 5 – Ad ogni azione una reazione

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 30 settembre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “Ad ogni azione una reazione”, quinto episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 5

L’episodio 5, intitolato “Ad ogni azione una reazione”, inizia con Ferman costretto a partire per un viaggio urgente. La destinazione è un mistero, ma Tanju è certo che si tratti di qualcosa di importante.

Approfittando dell’assenza di Ferman, Tanju decide di mettere in fila gli assistenti e consegna ad Ali il suo primo caso. Il paziente è un uomo di mezza età che ha subito un grave incidente. La sua patologia è complessa e richiede un intervento chirurgico urgente.

Ali è eccitato per questa opportunità, ma è anche nervoso. Non ha mai eseguito un intervento chirurgico da solo prima d’ora. Ali lavora duramente per prepararsi all’intervento. Studia i file del paziente e si esercita con i manichini.

Il giorno dell’intervento, Ali è pronto. Lavora con precisione e attenzione, ma la patologia del paziente è più difficile del previsto. L’intervento dura diverse ore e Ali è esausto. Alla fine, riesce a salvare la vita del paziente, ma è segnato dall’esperienza.

L’intervento ha un impatto significativo sulla vita di Ali. Gli dà la fiducia di poter essere un buon medico, ma lo mette anche in difficoltà con i colleghi. I colleghi di Ali sono invidiosi del suo successo. Credono che non meriti di essere l’assistente di Ferman. L’invidia dei colleghi si trasforma in ostilità. Cominciano a fare dei dispetti ad Ali e a mettergli i bastoni tra le ruote. Ali è frustrato e ferito. Non capisce perché i suoi colleghi si comportino così.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “Ad ogni azione una reazione” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.