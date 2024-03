Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 28: C’è sempre una prima volta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 9 marzo 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “C’è sempre una prima volta”, ventottesimo e ultimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 28

Nonostante l’odio e le sofferenze inflittegli, Ali sceglie di affrontare suo padre, preoccupato per il problema che lo tormenta. Lui capisce che non può evitare il confronto, o sarà la sua eterna maledizione.

Mentre Damla e Nazlı uniscono le forze per il loro primo caso insieme, il profondo legame di amicizia tra Ferman e Ali vacilla proprio a causa del padre di Ali, che ancora una volta entra e condiziona la vita del giovane dottore. La situazione diventa ancor più difficile. Le tensioni salgono e le lealtà vengono messe alla prova in questa intricata situazione.

Il finale di stagione è estremamente drammatico, Alì perdona suo padre che si trova in ospedale in condizioni gravissime, sul letto di morte, ma non si capacita di quello che sta per succedere all’anziano genitore. Per lui è difficile accettarlo e costituirà un cambio radicale nella sua vita

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 28 sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.