Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 9 – Il futuro di Alì

Sabato 28 ottobre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo "Il futuro di Alì", nono episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata.

Il dottor Alì – Trama episodio 9

Ali è appassionato di biciclette e ha sempre sognato di possederne una. Un giorno, trova finalmente la bicicletta dei suoi sogni in un negozio di biciclette. È una bicicletta speciale, con un design unico e colorato. Ali è entusiasta della sua nuova bicicletta, ma Adil non è affatto d’accordo che la compri. Adil è preoccupato per la sicurezza di Ali e pensa che guidare una bicicletta sia troppo pericoloso per lui.

Nel frattempo, l’ospedale è in subbuglio. Sono state presentate due denunce nei confronti dell’ospedale e il Consiglio di Amministrazione ha annunciato una riunione urgente. La riunione riguarderà anche il futuro di Ali in ospedale.

Ferman, il mentore di Ali, è preoccupato per il futuro del suo assistente. Ferman crede che Ali sia un medico talentuoso e che abbia un grande potenziale. Tanju, il direttore dell’ospedale, è invece deciso a licenziare Ali. Tanju crede che Ali sia un pericolo per l’ospedale e che non sia in grado di svolgere il suo lavoro in modo sicuro.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è un momento di grande tensione per tutti. I membri del Consiglio sono divisi tra chi crede che Ali debba essere licenziato e chi crede che debba essere dato un’altra possibilità. In un clima di tristezza e riflessione, il Consiglio si riunisce per discutere del futuro di Ali.

Il dottor Alì: streaming

