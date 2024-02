Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 26: Che Succede?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 24 febbraio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Aria Nuova”, ventiseiesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 26

La scoperta di Tanju

Tanju, il primario di chirurgia, è un uomo severo e intransigente. Non tollera errori e pretende la massima dedizione dal suo staff. Quando viene a conoscenza della relazione tra Ali e Nazlı, due dei suoi medici più promettenti, non è per nulla contento.

Un amore in pericolo

Tanju teme che la relazione tra Ali e Nazlı possa distrarli dal loro lavoro, compromettendo la loro professionalità e l’efficienza dell’ospedale. Convoca Ali nel suo ufficio e lo rimprovera duramente.

Un ultimatum

“Ali,” tuona Tanju, “la tua relazione con la dottoressa Nazlı sta creando problemi. Non posso tollerare che i miei medici si lascino distrarre da questioni sentimentali.” Ali cerca di difendersi, ma Tanju è irremovibile. “Un altro errore da parte tua,” lo ammonisce, “e sarò costretto a prendere provvedimenti drastici. Dovrai scegliere tra la tua carriera e la tua relazione.”

Un nuovo caso

Mentre Ali è ancora sconvolto dalle parole di Tanju, si presenta alla sua porta un nuovo caso. Un paziente in gravi condizioni ha bisogno di un intervento chirurgico urgente. Ali sa che questa è la sua occasione per dimostrare a Tanju che si sbaglia.

Una scelta difficile

Ali è combattuto. Da un lato, vuole dimostrare il suo valore come medico e salvare la vita del paziente. Dall’altro, non vuole rinunciare a Nazlı.

