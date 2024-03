Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 1: Innamorato

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 16 marzo 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Innamorato”, primo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/1

All’Ospedale Berhayat: Tra Routine e Sorprese

Una giornata che inizia come tante altre. Alì è all’ospedale Berhayat, pronto ad affrontare le sfide quotidiane del suo lavoro di medico. Nel suo cuore, però, arde un desiderio: portare la sua relazione con Nazlı a un livello più profondo, ma non sa come fare.

Intorno a lui, il caos regna sovrano. Beliz e Kıvılcım sono ai ferri corti, con la tensione che aumenta a causa della gravidanza di quest’ultima. Tanju, invece, è furioso con il nuovo assistente chirurgico, Doruk, arrivato in sostituzione di Damla, in ritardo per l’ennesima volta.

Un’emergenza sconvolge la routine. Improvvisamente, un codice rosso risuona nell’ospedale, annunciando l’arrivo di un numero imprecisato di feriti dal pronto soccorso. Tra di loro, c’è anche un membro importante dello staff medico.

Davanti all’urgenza, lo spirito di squadra si rafforza. Tutto il personale si mobilita per fronteggiare la situazione, con Ali in prima linea. Il ricordo di una promessa fatta in gioventù – diventare un buon medico – riaffiora nella sua mente, dando nuova forza al suo impegno.

Mentre l’adrenalina scorre, Ali si trova a dover affrontare sfide inaspettate. Riuscirà a gestire l’emergenza e a portare a termine il suo nobile proposito? E come si evolverà la sua relazione con Nazlı in mezzo a questo caos?

Le risposte a queste domande non tarderanno ad arrivare. La giornata all’ospedale Berhayat si preannuncia ricca di colpi di scena, emozioni e prove di coraggio che metteranno alla prova il carattere di tutti i protagonisti.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 1 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.