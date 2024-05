Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 9: Buoni o Cattivi?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 11 maggio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Buoni o Cattivi?”, nono episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/9

Tra sospetti, interventi e dilemmi morali: la tensione sale all’ospedale

Un clima di tensione avvolge l’ospedale. L’atteggiamento sospettoso dei familiari di un paziente spinge il dottor Ferman ad adottare misure estreme, volte a garantire la sicurezza di tutti.

Nel frattempo, Ferda è determinata a riportare Adil in sala operatoria. Con l’aiuto del dottor Ali, mette in atto un piano per rimediare alla situazione critica del paziente. Sembra che tutto stia per andare per il verso giusto, ma un dubbio comune li assale: è davvero possibile marchiare le persone come buone o cattive? Oppure, come suggerisce il proverbio, c’è un po’ di entrambi in ognuno di noi?

La trama si infittisce, lasciandoci con interrogativi morali e un senso di suspense. Come si evolverà la situazione? Ferman riuscirà a gestire la situazione di emergenza? Ferda e Ali avranno successo nel loro piano? E soprattutto, la risposta alla domanda sul bene e sul male troverà spazio in questa storia ricca di colpi di scena?

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 9 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.