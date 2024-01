Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 13 – Ogni ostacolo è un punto di partenza

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 25 novembre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “Ogni ostacolo è un punto di partenza”, tredicesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 13

Ali decide di affrontare una faccenda irrisolta. Con il sostegno di Adil, Ali vuole incontrare una persona che ha avuto un ruolo importante nella sua vita; un suo vecchio insegnante. L’insegnante è stato una figura importante nella vita di Ali e gli ha insegnato a non arrendersi mai.

L’incontro con l’insegnante è un momento difficile per Ali. È costretto a confrontarsi con le sue paure e i suoi demoni. Tuttavia, l’incontro è anche un momento di crescita. L’insegnante gli dà il coraggio di andare avanti e di non permettere alle sue paure di fermarlo.

Nel frattempo, Beliz è delusa da Ferman. È convinta che Ferman non la ami e che la stia usando. Beliz decide di scappare con la scusa di un viaggio. Vuole prendersi un po’ di tempo per riflettere sulla sua relazione con Ferman.

Ferman è sconvolto dalla partenza di Beliz. È convinto di averla persa e non sa cosa fare e tenta di passare un caso di sua pertinenza allo staff dell’ospedale. È in preda a grossi problemi che coinvolgono sia la sua vita personale che la sfera professionale.

Tuttavia, il caso è troppo complicato e lo staff dell’ospedale non è in grado di affrontarlo. La vita ospedaliera prosegue senza soste. I parenti di un paziente sono furiosi con Ali perché non sono stati informati della morte del loro congiunto. I parenti del paziente iniziano a incolpare Ali e lo minacciano. Ali è sconvolto e non sa cosa fare.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “Ogni ostacolo è un punto di partenza” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.