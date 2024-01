Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 21 – A mali estremi, estremi rimedi

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 20 gennaio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Tendere la mano”, ventunesimo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 21

Il pronto soccorso è nel caos. Il numero di pazienti affetti dalla malattia sconosciuta è in aumento e lo staff medico non è più numericamente sufficiente a tenere a bada tutti. I medici sono costretti a lavorare senza sosta e a fare turni di 24 ore. Sono esausti e stressati, e lo staff è costretto persino a chiedere l’aiuto dei parenti dei pazienti. I parenti sono disposti a tutto per aiutare i propri cari e si uniscono allo sforzo per alleviare il carico di lavoro dei medici.

Tutti devono fare del loro meglio per sopravvivere in sicurezza a questa patologia oramai diventata pandemia. La malattia è altamente contagiosa e può essere fatale. La vita dell’ospedale va avanti, ma è una vita completamente diversa da quella di prima. L’ospedale è diventato un luogo di sofferenza e di paura.

La direzione dell’ospedale è sempre più frustrata dalla situazione. Non sa cosa fare per fermare la pandemia.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “Tendere la mano” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.