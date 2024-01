Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 6 – Imprevisti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 7 ottobre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo "Imprevisti", sesto episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata.

Il dottor Alì – Trama episodio 6

L’episodio 6, intitolato “Imprevisti”, vede Tanju, il direttore dell’ospedale, che avvertendo un crescente senso di dissenso tra i suoi membri del team, decide di prendere misure drastiche per affermare la sua autorità. Con mossa sorprendente, mette l’intera squadra in servizio d’emergenza, privandoli di tempo personale e autonomia.

Come se non bastasse, un grave incidente stradale fa affluire un’ondata di pazienti feriti in ospedale. Il pronto soccorso è sconvolto dal caos totale, con ogni assistente alle prese con un grande carico di lavoro.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio dal titolo “Imprevisti” è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.