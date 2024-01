Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 1 puntata 8 – La via per il bene

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 21 ottobre 2023 è andata in onda la puntata dal titolo “La via per il bene”, ottavo episodio della prima stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 8

Un giorno, Ali assiste ad un incidente avvenuto in un mercato. Un uomo aggredisce una donna, ma viene fermato da un gruppo di persone. L’uomo viene portato in ospedale in fin di vita. Sotto la supervisione di Tanju, l’ospedale deve salvare la vita dell’uomo. Ali è incaricato di prendersi cura di lui.

Ali è inizialmente riluttante a prendersi cura dell’uomo, perché è stato lui ad aggredire la donna. Tuttavia, Ali è un medico e sa che deve fare il suo dovere. Ali inizia a studiare il caso dell’uomo. Scopre che l’uomo è un disoccupato che ha problemi di alcolismo. L’uomo è stato incarcerato per aggressione in passato.

Ali capisce che l’uomo è il risultato del suo vissuto. Non è una persona cattiva, ma è stato ferito dalla vita. Ali decide di fare tutto il possibile per salvare la vita dell’uomo. Lavora duramente e alla fine riesce a stabilizzare le sue condizioni.

L’uomo si risveglia dal coma e Ali lo incontra. L’uomo è grato ad Ali per averlo salvato. Ali gli racconta la sua storia e l’uomo è colpito dalla sua compassione. L’uomo decide di cambiare vita. Si impegna a smettere di bere e a trovare un lavoro. Ali è felice di aver aiutato l’uomo a trovare un nuovo inizio.

L'episodio dal titolo "La via per il bene" è disponibile qui in streaming.