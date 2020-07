Cake Star Rovereto: vince Pasticceria Andreatta (gallery e streaming)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2020, stagione 3, ambientata a Rovereto, è stata vinta dalla Pasticceria Andreatta, gestita da Egidia, una pasticceria storica, presente da ben 140 anni, che ha saputo portare avanti la tradizione, ma anche modernizzarsi. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanano da Katia Follesa e Damiano Carrara, è sbarcato così nella cittadina del Trentino. Qui la Pasticceria Andreatta di Egidia, la Pasticceria Zaffiro di Luca e la Pasticceria Dario di Pietro si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro.

Nella prima sfida, le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi. I voti di Damiano sono rimasti segreti fino all’ultimo momento. La somma dei voti ha condannato la pasticceria Dario all’eliminazione a causa principalmente di un cabaret delle paste considerato poco moderno, con un’offerta di pasticcini di misura esagerata.

Ad accedere al duello finale sono state quindi la Pasticceria Lady Anna di Anna e la Pasticceria Da Teo di Riccardo, che hanno preparato una “cake star” a base di prodotti locali decisi da Damiano, tra i quali mele della Val di Non, noci del Bleggio e miele di rododendro, per conquistare il giudice e cercare di vincere la puntata. Damiano si è trovato di fronte a due torte diversissime, entrambe di ottimo gusto, ma con qualche piccolo errore tecnico. A vincere la puntata è stata però la Pasticceria Andreatta, che ha presentato una torta moderna, ben stratificata e molto gustosa.

Cake Star 2020 in Streaming: puntata 11

IN ARRIVO