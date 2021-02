Cake Star Brescia: vince Pasticceria Bedussi (gallery e streaming)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata a Brescia, è stata vinta dalla Pasticceria Bedussi, gestita da Francesco Bedussi, non solo una pasticceria, ma anche gelateria e cucina, in un grande ambiente in stile industrial, con una vasta offerta dolce e salata.

Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Lombardia. Qui la Pasticceria Andreoletti di Bruno Andreoletti, la Pasticceria Piccinelli di Anna Gerasi e la Pasticceria Bedussi di Francesco Bedussi si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della zona.

Le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi.

Contrariamente alle scorse edizioni, i voti dei contendenti e di Katia sono stati svelati direttamente davanti al proprietario alla fine degli assaggi; i voti di Damiano sono rimasti invece segreti fino all’ultimo momento. Per Damiano e Katia è stato inoltre scelto un “pezzo bonus” da parte di un cliente affezionato, che ha fatto guadagnare (o meno) dei punti supplementari. Stasera nessuna pasticceria si è purtroppo guadagnata il bonus!

La classifica parziale della puntata vedeva in testa la Pasticceria Bedussi con 27 punti, seguita dalla Pasticceria Andreoletti con 26 punti, terza invece la Pasticceria Piccinelli con 22 punti. I voti di Damiano, sommati al punteggio parziale, hanno confermato la vittoria della Pasticceria Bedussi con 38 stelle totali. Un ottimo punteggio!

Cake Star 2021 in Streaming: puntata 5