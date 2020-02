Cake Star in Valle d’Itria: vince Pasticceria Velletri (gallery e streaming)

La seconda puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2020, stagione 3, è stata vinta dalla pasticceria Tommasini di Fasano, gestita da Giuseppe e dal padre, che sa mescolare tradizione e modernità in modo sapiente. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanano da Katia Follesa e Damiano Carrara, è sbarcato in Valle d’Itria per una sfida particolarmente interessante. Qui la Pasticceria Velletri di Giuseppe, il Bar Fod di Fabio e la Pasticceria Emalu di Luca si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro.

Nella prima sfida, le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi. I voti di Damiano sono rimasti segreti fino all’ultimo momento. La somma dei voti ha condannato la pasticceria Emalu all’eliminazione, penalizzata in particolare da un pezzo forte purtroppo riuscito male.

Ad accedere al duello finale sono state quindi la Pasticceria Velletri e il Bar Fod, che hanno preparato una “cake star” a base di prodotti locali decisi da Damiano, quali melone barattiere, semola di grano duro e Rosolio, per conquistare il giudice e cercare di vincere la puntata. La preferenza di Damiano Carrara è andata verso la pasticceria Velletri di Giuseppe, che ha saputo preparare una torta dall’estetica notevole, ben stratificata e con gusti mescolati molto bene.

