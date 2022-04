Cake Star Caserta: vince Lombardi Pasticceri (gallery)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2022, stagione 5, ambientata a Caserta è stata vinta da Lombardi Pasticceri a Maddaloni, gestita da Alessandro Mango, una pasticceria storica davvero enorme, su ben tre piani, con una vastissima offerta dolce per tutti i gusti.

Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Campania, nel territorio della famosa Reggia. Qui la Pasticceria Lombardi di Alessandro Mango a Maddaloni, la Pasticceria Cappiello di Vincenzo Cappiello a Caserta città e la Pasticceria Contemporanea di Marco Merola a Caserta città si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della zona.

Le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e i loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi.

I voti dei contendenti e di Katia sono stati svelati direttamente davanti al proprietario alla fine degli assaggi; i voti di Damiano sono rimasti invece segreti fino all’ultimo momento. Per Damiano e Katia è stato inoltre scelto un “pezzo bonus” da parte di un cliente affezionato, che ha fatto guadagnare (o meno) dei punti supplementari.

La classifica parziale della puntata vedeva in testa a pari merito la pasticceria Contemporanea e la pasticceria Lombardi con 31 stelle (entrambe hanno conquistato il bonus), seguite dalla pasticceria Cappiello con 22 stelle. I voti di Damiano, sommati al punteggio parziale, hanno dato la vittoria alla Lombardi Pasticceri con 43 stelle totali. 42 stelle totali per la Pasticceria Contemporanea e 31 stelle per la pasticceria Cappiello.

Cake Star 2022 in Streaming: puntata Caserta

La puntata di Cake Star di questa sera è visibile anche in streaming sulla piattaforma Discovery+, a questo link. A seguire le immagini di quanto andato in onda.