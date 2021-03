Cake Star Treviso: vince Pasticceria Fondente (gallery e streaming)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata a Treviso, è stata vinta dalla Pasticceria Fondente, gestita da Stefano Davico a Roncade, un locale ampio, giovane e di design, che offre una vasta scelta di dolci contemporanei, nonché proposte salate adatte ad ogni palato.

Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Veneto. Qui la Pasticceria Pollicino di Alessandro Pollicino a Treviso, la Pasticceria Al Volo di Alessia Finazzi a Lancenigo e la Pasticceria Fondente di Stefano Davico a Roncade si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della zona.

Le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi.

Contrariamente alle scorse edizioni, i voti dei contendenti e di Katia sono stati svelati direttamente davanti al proprietario alla fine degli assaggi; i voti di Damiano sono rimasti invece segreti fino all’ultimo momento. Per Damiano e Katia è stato inoltre scelto un “pezzo bonus” da parte di un cliente affezionato, che ha fatto guadagnare (o meno) dei punti supplementari. Stasera solo la Pasticceria Pollicino ha guadagnato il bonus di 5 punti grazie ad un gustoso strudel.

La classifica parziale della puntata vedeva in testa a pari merito la Pasticceria Pollicino e la Pasticceria Al Volo con 26 punti, seguite dalla Pasticceria Fondente con 25 punti. I voti di Damiano, sommati al punteggio parziale, hanno ribaltato la classifica, dando la vittoria alla Pasticceria Fondente con 36 stelle totali.

Cake Star 2021 in Streaming: puntata 7