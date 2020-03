Cake Star Cuneo: vince pasticceria Paganessi (gallery e streaming)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2020, stagione 3, ambientata a Cuneo, è stata vinta dalla pasticceria Paganessi, gestita da Manuela, che offre dolci della tradizione prodotti con grande maestria. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanano da Katia Follesa e Damiano Carrara, è sbarcato così in Piemonte, nella terra dei cuneesi al rum. Qui la Pasticceria Paganessi di Manuela, la Pasticceria Prisma di Nefertari e la Pasticceria Musso di Francesca si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro.

Nella prima sfida, le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi. I voti di Damiano sono rimasti segreti fino all’ultimo momento. La somma dei voti ha condannato la pasticceria Musso all’eliminazione: sebbene il suo locale fosse enorme, la zona dedicata ai dolci era sacrificata e un po’ scarna.

Ad accedere al duello finale sono state quindi la Pasticceria Prisma e la Pasticceria Paganessi, che hanno preparato una “cake star” a base di prodotti locali decisi da Damiano, tra i quali fragole di Cuneo, farina di mais e cioccolato fondente al 70%, per conquistare il giudice e cercare di vincere la puntata. Sebbene entrambi i dolci fossero realizzati ottimamente, la preferenza di Damiano Carrara è andata verso la pasticceria Paganessi di Manuela, che ha presentato una crostata moderna preparata con cura e ben stratificata.

Cake Star 2020 in Streaming: puntata 6

