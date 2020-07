Cake Star Milano: vince Clèa Pasticceria Culinaria (gallery e streaming)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2020, stagione 3, ambientata a Milano e con protagoniste tutte al femminile, è stata vinta da Clèa Pasticceria Culinaria, gestita da Gaia e dal marito, una pasticceria che offre anche il salato con gli stessi impasti dei dolci. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanano da Katia Follesa e Damiano Carrara, è sbarcato così nel capoluogo lombardo. Qui la Pasticceria Clèa di Gaia, la Pasticceria Babouche di Alessia e la Pasticceria PastiCherì di Lucia si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro.

Nella prima sfida, le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi. I voti di Damiano sono rimasti segreti fino all’ultimo momento. La somma dei voti ha condannato la pasticceria Bobouche all’eliminazione, penalizzata in particolare dai voti di Damiano.

Ad accedere al duello finale sono state quindi la Pasticceria Clèa di Gaia e la Pasticceria PastiCherì di Lucia, che hanno preparato una “cake star” a base di prodotti locali decisi da Damiano, tra i quali latte e bitter, per conquistare il giudice e cercare di vincere la puntata. Damiano si è trovato di fronte a due torte di aspetto totalmente diverso, una moderna e l’altra particolarmente originale, a forma di cannoncino gigante. A vincere la puntata è stata però Clèa Pasticceria Culinaria, che, a parte un piccolo errore nella gelatina, è riuscita ad amalgamare bene tutti gli ingredienti richiesti e ad offrire una torta bella ed elegante.

Cake Star 2020 in Streaming: puntata 12

IN ARRIVO