Cake Star Savona: vince Simo la pasticceria che sognavo (gallery e streaming)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2020, stagione 3, ambientata a Savona, è stata vinta da Simo la pasticceria che sognavo, gestita da Simone, che offre prevalentemente monoporzioni moderne, alla vista meravigliose…e anche al palato. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanano da Katia Follesa e Damiano Carrara, è sbarcato così nella provincia ligure. Qui la Pasticceria Bertola di Patrizia ad Albenga, Simo la pasticceria che sognavo di Simone ad Alassio e la Cioccolateria Articioc di Leonardo a Savona si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro.

Nella prima sfida, le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi. I voti di Damiano sono rimasti segreti fino all’ultimo momento. La somma dei voti ha condannato la pasticceria Bertola all’eliminazione: nel tentativo di modernizzarsi, ha commesso troppi errori nel pezzo forte.

Ad accedere al duello finale sono state quindi Simo la pasticceria che sognavo e Cioccolateria Articioc, che hanno preparato una “cake star” a base di prodotti locali decisi da Damiano, tra i quali olio d’oliva DOP, chinotto di Savona e carote di Albenga, per conquistare il giudice e cercare di vincere la puntata. Sebbene le torte fossero molto diverse, Damiano ha trovato in entrambe degli elementi molto interessanti e ben eseguiti. A vincere la puntata è stata pero Simo la pasticceria che sognavo di Simone, che ha saputo mischiare bene croccantezza e morbidezza con il suo “pinzimonio floreale”.

Cake Star 2020 in Streaming: puntata 8

