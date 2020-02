Cake Star Palermo: vince pasticceria Don Gino (gallery e streaming)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2020, stagione 3, ambientata a Palermo, è stata vinta dalla pasticceria Don Gino del quartiere Bagheria, gestita da Adriana, con un’ampia offerta di dolci che si rifanno alla tradizione siciliana. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanano da Katia Follesa e Damiano Carrara, è sbarcato così in Sicilia per una sfida di alta qualità. Qui la Pasticceria Cappello di Giovanni, la Pasticceria Don Gino di Adriana e la Pasticceria Oscar di Giovanni si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro.

Nella prima sfida, le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi. I voti di Damiano sono rimasti segreti fino all’ultimo momento. La somma dei voti ha condannato la pasticceria Oscar all’eliminazione, seppure si tratti di una pasticceria storica e molto nota del capoluogo siciliano.

Ad accedere al duello finale sono state quindi la Pasticceria Cappello e la Pasticceria Don Gino, che hanno preparato una “cake star” a base di prodotti locali decisi da Damiano, tra i quali riso, mandarini di Sicilia e Passito di Pantelleria, per conquistare il giudice e cercare di vincere la puntata. La preferenza di Damiano Carrara è andata verso la pasticceria Don Gino di Adriana, che gestisce il locale con altre tre sorelle e il papà, offrendo al cliente una grande varietà di dolci e di frutta di Martorana, un tipico dolce siciliano che esteticamente riproduce alla perfezione la frutta, ma è creato con farina di mandorle e miele.

Cake Star 2020 in Streaming: puntata 4

