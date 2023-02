Cake Star Pavia: vince Maison Chocolat (gallery e streaming)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2023, stagione 6, ambientata a Pavia e Oltrepò pavese, terra di grandi vini e ottimo riso, è stata vinta dalla pasticceria Maison Chocolat di Chadia Masnaoui a Santa Giulietta (PV), un locale bello e armonioso, che offre una grande varietà di cioccolata e dolci gustosi, adatti in particolare all’ora del tè.

Il viaggio tra le pasticcerie italiane, che quest’anno vede alla guida Damiano Carrara e Tommaso Foglia, è tornato così in Lombardia. Qui la Pasticceria Demetrio di Riccardo Serra a Pavia città, la pasticceria Le Torte di Natali di Natali Kalinyak a Casteggio (PV) e la pasticceria Maison Chocolat di Chadia Masnaoui a Santa Giulietta (PV) si sono sfidate per portare a casa la vittoria e un premio di 2mila euro.

Le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e i loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi. I voti dei contendenti sono stati svelati direttamente davanti al proprietario alla fine degli assaggi; i voti di Damiano e Tommaso sono rimasti invece segreti fino all’ultimo momento.

La classifica parziale della puntata vedeva in testa Maison Chocolat con 20 stelle, seguita dalla pasticceria Demetrio con 17 stelle e da Le Torte di Natali con 14 stelle. I voti di Damiano e Tommaso, sommati al punteggio parziale, hanno confermato la vittoria della pasticceria Maison Chocolat con 38 stelle totali. 37 stelle totali per Demetrio e 33 stelle per Le Torte di Natali.

Cake Star 2023 in Streaming: puntata Pavia e Oltrepò pavese

La puntata di Cake Star di questa sera è visibile anche in streaming sulla piattaforma Discovery+, a questo link. A seguire le immagini di quanto andato in onda.