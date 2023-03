Cake Star Messina: vince La Tradizione Doddis (gallery e streaming)

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2023, stagione 6, ambientata a Messina è stata vinta dalla pasticceria La Tradizione Doddis, gestita da Rosaria Doddis, una pasticceria dalla lunghissima storia, la più antica di Messina, con un’offerta di dolci classici, ispirati proprio alla tradizione siciliana.

Il viaggio tra le pasticcerie italiane, che quest’anno vede alla guida Damiano Carrara e Tommaso Foglia, è tornato così in Sicilia. Qui la pasticceria La Tradizione Doddis di Rosaria Doddis, la pasticceria Monroy Cafè di Peppe Azzara e la Pasticceria Di Pietro di Loredana Ermini si sono sfidate per portare a casa la vittoria e un premio di 2mila euro.

Le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e i loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi. I voti dei contendenti sono stati svelati direttamente davanti al proprietario alla fine degli assaggi; i voti di Damiano e Tommaso sono rimasti invece segreti fino all’ultimo momento.

La classifica parziale della puntata vedeva in testa Pasticceria Di Pietro e la Pasticceria Doddis con 14 stelle, seguite da Monroy Cafè con 12 stelle. I voti di Damiano e Tommaso, sommati al punteggio parziale, hanno dato la vittoria alla pasticceria La Tradizione Doddis con 33 stelle totali. 32 stelle totali invece a parimerito per Di Pietro e per Monroy Cafè.

Cake Star 2023 in Streaming: puntata Messina

La puntata di Cake Star di questa sera è visibile anche in streaming sulla piattaforma Discovery+, a questo link. A seguire le immagini di quanto andato in onda.