Cake Star a Riccione: vince pasticceria Tommasini (gallery)

La prima puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2020, terza stagione, è stata vinta dalla pasticceria Tommasini, un locale di giovanissima gestione che propone dolci moderni e perfettamente eseguiti. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanano da Katia Follesa e Damiano Carrara, è sbarcato a Riccione per una sfida molto tosta. Qui la pasticceria Lièvita di Alessandro, la pasticceria Soriani di Luigi (a Rimini) e la pasticceria Tommasini di Francesco si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro.

Nella prima sfida, le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, scelto da loro stessi. I voti di Damiano sono rimasti segreti fino all’ultimo momento. La somma dei voti ha condannato la pasticceria Soriani all’eliminazione: la sua offerta risale agli anni passati e avrebbe bisogno di modernizzarsi.

Ad accedere al duello finale sono state quindi la pasticceria Tommasini e la pasticceria Lièvita, che hanno preparato una “cake star” a base di prodotti locali decisi da Damiano, quali farina di castagne, pesche e squacquerone, per conquistare il giudice e cercare di vincere la puntata. La preferenza di Damiano Carrara è andata verso la pasticceria Tommasini, che ha saputo preparare una torta bella esteticamente e buonissima, proprio come gli era stato richiesto.

