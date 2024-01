Cucine da incubo Italia su NOVE: puntate, streaming e ristoranti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Cucine da incubo Italia è il programma tv versione italiana dell’omologo estero con lo chef Gordon Ramsay. Il conduttore di Cucine da incubo Italia è invece lo chef Antonino Cannavacciuolo con il suo caratteristico stile a base di pacche pesantissime sulle spalle. In onda ininterrottamente dal 2013; nel 2023 è partita la nona stagione.

Cucine da incubo Italia – Orari e Canale

La nona stagione di Cucine da incubo Italia va in onda in chiaro su NOVE (canale 9 del digitale terrestre) il venerdì sera dalle ore 21,25.

Cucine da incubo Italia – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Tv8 a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda, con tanto di descrizione in nota dei ristoranti coinvolti. Subito sotto l’indice delle puntate disponibili che potete rivedere in video streaming, assieme alle note sulla sorte dei ristoranti coinvolti e se sono stati chiusi o sono rinati dopo l’intervento di Antonino Cannavacciuolo.

Stagione 6

Cucine da incubo Italia – Conduttore

Antonino Cannavacciuolo è uno chef stellato di chiari origini partenopee. In televisione ha raggiunto la grande notorietà quando è entrato come giudice nel talent Masterchef Italia del quale ha fatto anche la versione Junior. Ma il primo programma suo è stato proprio Cucine da Incubo Italia.

Cucine da incubo Italia – Ristoranti chiusi

In generale la cura Cannavacciuolo funziona, o quantomeno consente al locale di tenere duro. C’è stato però più di un caso in cui non c’è stato nulla da fare: il Mamajuana di Trani (puntata 4 della settima stagione) ha chiuso definitivamente, così come Er Barone e Terra Nostra (stagione 6); La Tana degli Elfi e Ponte Rosso (stagione 8).