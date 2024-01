Cucine da incubo: ristorante Il Veliero di Misilmeri (streaming)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Com’è oggi il ristorante Il Veliero di Misilmeri, protagonista della puntata della nona stagione di Cucine da incubo Italia in onda in prima tv in chiaro il giorno 19 gennaio 2024 su NOVE? Andiamo a vedere se rientra nei ristoranti chiusi tra quelli visitati da Antonino Cannavacciuolo o se la cura dello chef partenopeo è servita a rilanciare il locale.

Cucine da incubo Italia – Streaming

Subito trovate il promo della puntata dedicata al ristorante Il Veliero di Misilmeri. È possibile rivedere in streaming tutte le puntate e i video del programma sul Portale Tv8 a questo link.

Una nave fantasma con un menù da imbarazzo della scelta 😲#CucineDaIncubo vi aspetta venerdì alle 21:30 in prima visione su TV8! pic.twitter.com/cWCufcJKJK — TV8 (@TV8it) January 16, 2024

Il Veliero di Misilmeri: com’è oggi

Non è chiaro se il ristorante Il Veliero di Misilmeri abbia tratto qualche lieve beneficio dalla cura di chef Cannavacciuolo. Su TripAdvisor ha giudizi davvero contrastanti e passa dall’1 al 5 con grande disinvoltura. La sua media di 3,0/5. I giudizi sono altalenanti tra chi si è trovato molto bene e chi lo sconsiglia. Su Google ha una media di 4,0/5.

Il Veliero di Misilmeri: dov’è

Il ristorante Il Veliero si trova in Piazza Santa Teresa, 90036 Misilmeri (Palermo). Ecco la mappa per trovarlo più facilmente.



Cucine da incubo Italia – puntate

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione in streaming, con i relativi protagonisti e tutti le info utili sul programma.