Italia’s Got Talent 2020: Ulzi (foto)

Nella seconda puntata di Italia’s Got Talent del 22 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stata anche Ulzi, acrobata 26enne originaria della Mongolia ma residente in Svizzera.

Ulzi, uscendo fuori da un cappello, ha proposto un numero con numerose acrobazie che ne hanno evidenziato l’abilità. Per lei non potevano non esserci quattro sì.