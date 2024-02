Cucine da incubo: ristorante Gimmi Gio (streaming)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Com’è oggi il ristorante Gimmi Gio, protagonista della puntata della nona stagione di Cucine da incubo Italia in onda in prima tv in chiaro il giorno 2 febbraio 2024 su NOVE? Andiamo a vedere se rientra nei ristoranti chiusi tra quelli visitati da Antonino Cannavacciuolo o se la cura dello chef partenopeo è servita a rilanciare il locale.

Cucine da incubo Italia – Streaming

Subito trovate il promo della puntata dedicata al ristorante Gimmi Gio. È possibile rivedere in streaming tutte le puntate e i video del programma sul Portale Tv8 a questo link.

Il gioco del telefono culinario 🍝 è una tipica strategia tra chef🤣 La nuova stagione di #CucineDaIncubo vi aspetta venerdì alle 21:30 in prima visione su Tv8! pic.twitter.com/mRy5Oi3wda — TV8 (@TV8it) January 30, 2024

Gimmi Gio: com’è oggi

Il ristorante Gimmi Gio oggi ci risulta in ottima forma, e che dunque abbia tratto ottimi benefici dalla cura di chef Cannavacciuolo. Su TripAdvisor i giudizi sono buoni. La sua media di 4,0/5, e su Google anche meglio.

Gimmi Gio: dov’è

Il ristorante Gimmi Gio si trova in Via Giuseppe Garibaldi, 16, 53034 Colle di Val D’Elsa (Siena). Ecco la mappa per trovarlo più facilmente.



Cucine da incubo Italia – puntate

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione in streaming, con i relativi protagonisti e tutti le info utili sul programma.