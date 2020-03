Italia’s Got Talent 2020, finale: Sunshine Gospel Choir (foto)

Nella finale puntata di Italia’s Got Talent del 6 marzo 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche i Sunshine Gospel Choir. Il gruppo si è esibito davanti ai tre giudici –Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini– ed all’ospite Enrico Brignano.

Italia’s Got Talent 2020, Sunshine Gospel Choir

I Sunshine Gospel Choir sono un gruppo di Torino formato da persone dai 18 e i 68 anni, tutte con una diversa motivazione per far parte del coro. Nella finale non hanno tradito il loro spirito gospel, ma hanno anche voluto lanciare un messaggio a favore della difesa dell’ambiente e degli incendi verificatisi in Australia di recente. Per loro, ovviamente, numerosi complimenti.