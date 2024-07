Doctor Geiger su Real Time: dove vederlo e puntate

Seguici su Whatsapp - Telegram

Da giovedì 25 luglio 2025, andrà in onda su Real Time il programma Doctor Geiger. Si tratta di un format che vede protagonista il chirurgo Erik Geiger che racconta il mondo della chirurgia estetica proponendo, di puntata in puntata, la storia di un paziente che si è affidato a lui per tipologie diversi di interventi.

Doctor Geiger su Real Time

L’appuntamento con la prima puntata Doctor Geiger è per il 25 luglio in prima serata, per la precisione a partire dalle ore , su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Ogni serata verranno proposte due puntate, della durata di circa 30 minuti ciascuna. Il programma si compone di un totale di due stagioni, di sei puntate ciascuna.

Puntate Doctor Geiger in streaming

Il programma Doctor Geiger sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Real Time e anche in modalità on demand su discovery+. Da segnalare che tutte le puntate sono disponibili anche su Prime Video, il noto servizio di streaming video di Amazon.

Stagione 1

Roberta- Mastoplastica riduttiva Valentina – Addominoplastica con riparazione diastasi muscoli retti Carol- Mastopessi Additiva Barbara- Mastoplastica Sabrina – Addominoplastica con riparazione diastasi muscoli retti Aurora – Mastoplastica

Stagione 2

Alina – Mastopessi Federica- Asimmetria mammaria Eleonora- Mastoplastica additiva Marina – Addominoplastica Dorotea – Mastoplastica additiva Elisabetta- Sostituzione Protesi

Erik Geiger: dove opera?

Erik Geiger è un chirurgo romano che si è laureato nel 2002 in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma. Dal 2008 svolge la sua attività come Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e a oggi vanta un’elevata casistica in tutti gli interventi di estetica, avendo all’attivo circa 1.000 interventi solo sul seno, per la maggior parte mastoplastiche additive e mastopessi con protesi e senza. Il suo studio è a Roma, precisamente in Largo Maresciallo Diaz.