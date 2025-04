Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

The Couple – Una vittoria per due è un reality show italiano che debutta oggi, lunedì 7 aprile 2025, in prima serata su Canale 5. Condotto da Ilary Blasi, il programma vede otto coppie di concorrenti – legate da rapporti di amore, amicizia, parentela o persino rivalità – vivere insieme in una location condivisa e affrontare una serie di sfide fisiche e mentali.

L’obiettivo è conquistare un montepremi finale di ben 1 milione di euro, ma solo una coppia potrà vincere, eliminando tutte le altre attraverso strategie, complicità e il voto del pubblico, che avrà l’ultima parola sui vincitori.

Il format, prodotto da Endemol Shine Italy, è uno spin-off del Grande Fratello e si ispira al reality spagnolo Gran Hermano Dúo. Le coppie saranno seguite 24 ore su 24 dalle telecamere, con diretta streaming su Mediaset Infinity e Mediaset Extra, oltre a strisce quotidiane su Italia 1 e La5. In studio, Ilary Blasi è affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini.

The Couple – Una vittoria per due – Quante puntate

Le puntate previste sono sei, quindi il programma dovrebbe concludersi il 12 maggio, salvo cambiamenti.

