L’episodio di Ulisse: Il piacere della scoperta intitolato Van Gogh, i colori dell’eternità, trasmesso in prima tv stasera, lunedì 7 aprile 2025 su Rai 1, è un viaggio nella vita e nell’arte di Vincent van Gogh, uno dei più grandi pittori della storia. Condotto da Alberto Angela, il programma esplora la genialità tormentata dell’artista olandese, concentrandosi sul suo uso rivoluzionario del colore e sulla sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso le sue opere.

L’episodio racconta la storia di Van Gogh, dalla sua vita travagliata – segnata da difficoltà economiche, problemi mentali e relazioni complesse – fino alla sua straordinaria eredità artistica. Si parla delle sue opere iconiche, come I Girasoli, La Notte Stellata e Campo di grano con volo di corvi, analizzando come i colori vividi e le pennellate intense riflettano il suo stato d’animo e la sua visione del mondo. Il programma include anche ricostruzioni storiche, visite ai luoghi chiave della sua vita (come Arles o Auvers-sur-Oise) e interviste a esperti d’arte per offrire un ritratto completo dell’artista.

In tipico stile Ulisse, l’episodio mescola divulgazione scientifica, narrazione coinvolgente e immagini suggestive per rendere accessibile e affascinante la figura di Van Gogh, mostrando come il suo talento sia diventato eterno nonostante una vita breve e tormentata.

