Stasera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), va in onda il documentario Aiden: un bambino unico al mondo. Il programma racconta la straordinaria storia di Aidan Smith (il vero nome in realtà non è Aiden ma Aidan), un ragazzo affetto da una patologia estremamente rara chiamata Sindrome CLOVES (acronimo di Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformations, Epidermal Nevi, and Skeletal/Spinal Anomalies). Questa condizione genetica, diagnosticata in soli 130 casi al mondo, causa una crescita anomala di tessuti e malformazioni vascolari, rendendo la vita di Aidan una sfida quotidiana.

Il documentario segue Aidan e la sua famiglia mentre affrontano le difficoltà legate alla sua malattia, mostrando il coraggio, la resilienza e il sostegno reciproco che li contraddistinguono. Attraverso interviste e immagini della sua vita, si esplora come Aidan viva con una condizione che lo rende unico, offrendo uno sguardo intimo e toccante su un’esistenza fuori dall’ordinario. È una storia di forza e speranza, che mette in luce le battaglie personali di Aidan e il suo desiderio di condurre una vita il più possibile normale nonostante le avversità.

Aiden: un bambino unico al mondo in tv

L’appuntamento con Il tumore da 90 chili torna questa sera: il programma verrà infatti mandato in onda oggi giovedì 27 febbraio 2025 alle 4.15 sempre su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Il programma sarà visibile anche in streaming accedendo alla sezione Live di Discovery+, disponibile gratuitamente anche sotto forma di applicazione per smartphone e tablet.

Aidan Smith oggi è morto

Purtroppo, il piccolo Aidan che ispirava tutti è morto nel maggio 2015 dopo che la sua salute era peggiorata rapidamente nelle ultime settimane. Il giovane si trovava in vacanza a Blackpool con la sua famiglia quando ha contratto un’infezione al petto, che si è rapidamente trasformata in influenza e poi in problemi polmonari cronici. È stato ricoverato in ospedale, ma è deceduto all’ora di pranzo.

