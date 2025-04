Lunedì 7 aprile 2025 va in onda l’ottava puntata della settima stagione di Little Big Italy, dedicata a Rotterdam, famoso porto olandese. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono la cantante abruzzese Davina di Cortona, l’impiegata campana Ligea e l’impiegata siciliana Carmen; i ristoranti in gara sono Divina Cucina, I Due Tonino e Da Gianfranco. Alla fine della puntata, ha vinto … .

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Se volte approfndire funzionamento e storia di Little Big Italy, qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Subito sotto il trailer della puntata.

🇳🇱 Benvenuti in Olanda! Da Rotterdam parte la nuova avventura di @panellafra alla scoperta del miglior ristorante italiano in città! 🍝✨#LittleBigItaly torna lunedì in prima serata sul #NOVE! Non mancate! 😉 pic.twitter.com/l5nuWjjA8e

