Gemelli siamesi su Real Time: orari, puntate e streaming

Gemelli siamesi è un programma tv della categoria reality in programma oggi, mercoledì 27 maggio 2020, su Real Time. Racconta le vicende di fratellini uniti alla nascita e delle complicate vicende che cercano di culminare nell’intervento chirurgico di separazione, sempre estremamente difficile e delicato.

Gemelli siamesi – Orari e Canale

Gemelli siamesi va in onda in replica su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni mercoledì dalle 21,20 alle 22,15 (primo episodio) e poi fino alle 23,10 (secondo episodio). Il programma infatti prevede due puntate per serata.

Gemelli siamesi – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. Ecco l’indice delle puntate trasmesse.

Puntata 1 – Mohammad e Ahmed

Puntata 2 – Gemelle siamesi della Repubblica Dominicana