Questa sera, lunedì 7 aprile, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Spider-Man. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Spider-Man: No Way Home – Trama

Spider-Man, film del 2002 diretto da Sam Raimi, è il primo capitolo della celebre trilogy con Tobey Maguire, e racconta le origini dell’iconico supereroe Marvel. Peter Parker (Tobey Maguire) è un timido e brillante liceale di New York, orfano cresciuto dagli zii Ben e May. Durante una gita scolastica, viene morso da un ragno geneticamente modificato, acquisendo straordinari poteri: forza sovrumana, agilità, la capacità di aderire alle superfici e un “senso di ragno” che lo avverte dei pericoli.

Dopo la tragica morte dello zio Ben, causata indirettamente dalla sua iniziale superficialità, Peter decide di usare i suoi poteri per combattere il crimine, assumendo l’identità di Spider-Man. La sua prima grande sfida è Norman Osborn (Willem Dafoe), un geniale scienziato e padre del suo migliore amico Harry (James Franco), che, dopo un esperimento fallito, si trasforma nel malvagio Green Goblin. Tra azione spettacolare e dilemmi personali, Peter deve bilanciare la sua vita da eroe con i sentimenti per Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), la ragazza di cui è innamorato da sempre.

Spider-Man – Cast

Tobey Maguire interpreta Peter Parker / Spider-Man: il protagonista, un adolescente insicuro che diventa un eroe responsabile. Maguire fu scelto da Raimi per la sua capacità di incarnare sia la fragilità che la determinazione del personaggio.

Willem Dafoe è Norman Osborn / Green Goblin: l’antagonista, un uomo brillante ma instabile, trasformato in un villain spietato. Dafoe dà vita a un’interpretazione intensa e memorabile.

Kirsten Dunst interpreta Mary Jane Watson: l’interesse amoroso di Peter, una giovane aspirante attrice dal carattere dolce ma deciso.

James Franco è Harry Osborn: il migliore amico di Peter e figlio di Norman, destinato a un futuro conflittuale con l’eroe.

Cliff Robertson interpreta Zio Ben: la figura paterna che insegna a Peter il celebre motto “Da un grande potere derivano grandi responsabilità”.

Rosemary Harris è Zia May: la zia affettuosa e saggia che sostiene Peter nei momenti difficili.

J.K. Simmons interpreta J. Jonah Jameson: il burbero direttore del Daily Bugle, ossessionato dal screditare Spider-Man.

Il cast include anche attori di supporto come Joe Manganiello (Flash Thompson, il bullo scolastico) e Bill Nunn (Robbie Robertson, collega di Peter al giornale). Sam Raimi appare in un cameo come un uomo al festival, mentre Stan Lee, co-creatore di Spider-Man, compare brevemente salvando una bambina durante un attacco del Green Goblin.

