Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il giorno 3 aprile 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima e ultima puntata della stagione 13 di Vite al limite con protagonista Juan Adams. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo con una situazione difficilissima, generata da traumi infantili dovuti al pessimo rapporto tra i suoi genitori.

Vite al limite – Juan Adams

Juan, il protagonista, ha 47 anni, vive a Metarie, Louisiana e all’inizio del suo percorso pesa 284 chili, scendendo poi a 229 kg nel corso dei mesi di cura, per una perdita effettiva di 55 chilogrammi.

Juan Adams oggi che fine ha fatto

La puntata segue Juan in un percorso a ostacoli. All’inizio il protagonista non riesce a cambiare vita e nei primi mesi non perde praticamente niente. Poi dopo aver ottenuto supporto psicologico finalmente perde una trentina di chili e ottiene l’approvazione per l’operazione bariatrica. Alla fine dei mesi, data dell’ultima misurazione, risulta aver perso 55 chili e poi se ne perdono le tracce. Ad oggi non si sa quale sia la sua condizione.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Juan Adams

Il primo appuntamento con l’episodio su Juan Adams è previsto per giovedì 3 aprile 2025 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram