Seguici su Whatsapp - Telegram

C’era grande attesa e curiosità su Avetrana – Qui non è Hollywood, la miniserie che sarebbe dovuta uscire in questi giorni su Disney+. Tratta dal libro “Sarah. La ragazza di Avetrana” di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, racconta l’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, avvenuto nel comune di Avetrana nell’agosto 2010.

I primi due episodi della serie sono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso venerdì 18 ottobre, mentre per il grande pubblico sarebbe stata visibile a partire da venerdì 25 ottobre, quando tutti i 4 episodi sarebbero stati disponibili sul servizio di streaming video di proprietà di Disney. Tuttavia, non sarà così poiché la serie è stata sospesa e, quindi, non sarà possibile vederla, almeno per il momento.

Serie Avetrana bloccata: il motivo

La pubblicazione degli episodi di Avetrana è stata bloccata a causa di una richiesta da parte dell’amministrazione comunale di Avetrana che, tramite i propri avvocati, ha depositato un ricorso cautelare d’urgenza per chiedere la rettifica del nome della serie. Da qui, anche la richiesta di sospensione immediata.

A comunicare ciò è stato proprio Antonio Iazzi, sindaco di Avetrana, che ha così scritto a tal riguardo: “Risulta indispensabile visionarla in anteprima al fine di appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà“.

Nella giornata di mercoledì 23 ottobre, a poco più di un giorno dalla pubblicazione della serie, è arrivata la decisione del giudice della sezione civile del tribunale di Taranto che ha accolto il ricorso dell’amministrazione comunale di Avetrana: la miniserie, quindi, non sarà pubblicata in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda.

Avetrana serie TV: quando esce

Come già scritto in precedenza, la data di uscita della serie Avetrana – Qui non è Hollywood sarebbe dovuta essere il 26 ottobre. La serie, però, è al momento sospesa in attesa di ulteriori sviluppi e non è ipotizzabile una nuova data di uscita.

Per il momento il tribunale ha accolto il ricorso e ha sospeso la pubblicazione dei 4 episodi. Bisognerà adesso capire se sarà necessario cambiare il titolo della serie o meno: in caso positivo, non è escluso che la serie possa essere posticipata al 2025.