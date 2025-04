Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, giovedì 3 aprile e domani venerdì 4 aprile 2025 in prime time su Canale5 andrà in onda Francesco, il Papa della gente, una miniserie che racconta la vita di Papa Bergoglio e che fu trasmessa per la prima volta mercoledì 7 dicembre e 8 dicembre 2016. Il racconto del percorso, da molti ritenuto straordinario, che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di emigrati italiani in Argentina, a diventare il Papa più amato e rivoluzionario del nostro tempo.

Un viaggio umano e spirituale durato più di mezzo secolo, sullo sfondo di un paese – l’Argentina – che ha vissuto momenti storici controversi, fino all’elezione al soglio pontificio nel 2013. La realizzazione della miniserie, prodotta da Taodue, ha impegnato 16 settimane di riprese tra Argentina, Germania e Italia con un cast di attori internazionale e oltre 3.000 comparse.

Un progetto internazionale nel cast (tra cui il Bergoglio giovane dell’attore argentino Rodrigo de La Serna e quello più maturo del cileno Sergio Hernàndez), con la regia italiana di Daniele Luchetti, alla sua prima serie tv dopo quindici film e cinque David di Donatello.

La storia parte a Buneos Aires negli anni ’50. Jorge Bergoglio è un ragazzo come tanti, quando la vocazione religiosa lo porta ad entrare nei gesuiti. Il primo incarico che gli viene affidato è la cattedra di letteratura presso un liceo dell’ordine a Santa Fe’.

Negli anni ’70, durante la terribile dittatura militare di Videla, Bergoglio viene nominato Padre Provinciale dei Gesuiti per l’Argentina e in questo ruolo così importante sarà costretto ad impegnarsi in prima persona contro le azioni peggiori del regime…

