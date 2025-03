Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

“Costanza” è una serie televisiva italiana tratta dal romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola, già nota per L’Allieva, che debutta questa sera, domenica 30 marzo, in prima serata su Rai1.

Costanza – Quante puntate

La prima stagione di Costanza è composta da 8 episodi, suddivisi in 4 prime serate: 30 marzo, 6, 13 e 20 aprile 2025.Ogni serata prevede due episodi, trasmessi su Rai 1 in prima serata a partire dalle 21:30. La serie è disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove gli episodi vengono caricati dopo la messa in onda (con possibile anteprima della prima puntata sulla piattaforma).

Costanza – Trama

.La protagonista, Costanza Macallè, è una paleopatologa siciliana di 29 anni, madre single della piccola Flora, che si trasferisce da Messina a Verona per un assegno di ricerca di un anno presso il Dipartimento di Paleopatologia. A Verona, dove vive sua sorella Antonietta (Toni), Costanza cerca di conciliare la vita lavorativa con quella personale, affrontando antichi misteri e vecchie relazioni.

Il suo incarico principale è ricostruire la storia di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia, i cui resti sono stati rinvenuti al Castello di Montorio. Tra vicende familiari, ambizioni professionali e intrecci sentimentali – inclusa la rivelazione al padre di Flora, Marco, della sua esistenza – Costanza narra le sue esperienze in un podcast, intrecciando il presente con il passato medievale.

Costanza – Cast

Miriam Dalmazio: interpreta Costanza Macallè, la protagonista, una paleopatologa brillante e determinata, già nota per ruoli in Che Dio ci aiuti e Studio Battaglia.

Marco Rossetti: veste i panni di Marco, il padre di Flora, con cui Costanza ha una relazione complicata; conosciuto per Doc – Nelle tue mani.

Lorenzo Cervasio: interpreta Ludovico, un filologo che accoglie Costanza al suo arrivo a Verona.

Elena Sophia Senise: la piccola Flora, figlia di Costanza, curiosa di conoscere il padre.

Altri attori includono Franco Castellano, Caterina Shulha, Eleonora De Luca, Bianca Panconi, Giulia Arena, Kaspar Capparoni, Federico Calistri, Carola Stagnaro e Luigi Di Fiore.

