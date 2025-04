Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla è un film per la regia di Andrea Porporati che Rai1 trasmetterà in replica stasera, mercoledì 2 aprile 2025, in prima serata. La prima messa in onda del programma avvenne il 24 aprile 2014, nel giorno della Santificazione di Papa Giovanni II (assieme a Papa Giovanni XXIII), quando l’ammiraglia Rai omaggiò uno dei pontefici più amati col racconto dell’amicizia tra lui e una guida alpina, uniti dal comune amore per la montagna.

Aleksei Guskov interpreta Karol Wojtyla e Giorgio Pasotti è Lino Zani, il maestro di sci che per oltre vent’anni accompagnò il Pontefice sulle vette dell’Adamello. La storia inizia nel 1981, qualche tempo dopo l’attentato al Papa, quando la famiglia del giovane maestro di sci e provetto alpinista Lino Zani, che gestisce un rifugio alpino tra le vette dell’Adamello, riceve una visita inattesa e straordinaria.

A raggiungerli è proprio quel Karol Wojtyla che ha, con la montagna, un rapporto profondissimo e antico. Insieme al Papa arriva anche un suo caro amico, altro importante personaggio: il Presidente della Repubblica italiana, Sandro Pertini. Gli Zani sono gente normale, l’emozione di trovarsi ad ospitare due fra le personalità più significative del Ventesimo secolo è tanta.

Eppure la famiglia non si fa mettere in soggezione e la visita, che doveva rimanere segreta e privata per volere dei servizi di sicurezza, diviene presto un’occasione di incontro con la popolazione della montagna. Il giovane Lino viene scelto per accompagnare il papa nelle sue discese. L’amicizia che nasce allora, fra le vette innevate dell’Adamello, accompagnerà i due uomini, così diversi, per il resto della loro vita.

