Lunedì 9 dicembre la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone l’ottava e ultima puntata della quarta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 9 dicembre: ospiti e cast

Co-conduttrice sarà Elettra Lamborghini. E poi un mix esplosivo di musica e risate garantito dalle note di Ermal Meta, Eugenio Finardi e Giancarlo Parisi fuse con quelle dei Neri per Caso in una rivisitazione emozionante di due grandi classici: “Under Pressure” e “Heroes”. Sul palco, anche il comico cult Bebo Storti, nei panni del Conte Uguccione, e la verve inconfondibile di Lillo promettono di farci ridere a crepapelle. Marcello Cesena e Simona Garbarino torneranno con un nuovo episodio di Sensualità a Corte che potete rivedere qui.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa). Subito sotto il trailer con Lillo.

Avete capito di chi si tratta? Nemmeno noi!#GialappaShow vi dà appuntamento lunedì alle 21:30 in prima visione. pic.twitter.com/9Ys89s57V0 — TV8 (@TV8it) December 8, 2024

