Riparte il GialappaShow: cast e quante puntate sono. E il Signor Carlo?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Riparte questa sera – siamo alla quarta serie di puntate – il GialappaShow, con Marco Santin, Giorgio Gherarducci e in studio Michele Foresta, ormai il nuovo “terzo” della Gialappa’s Band. Nel primo appuntamento, la conduzione femminile sarà affidata a Laura Pausini, e ci sarà la partecipazione degli Elio e le Storie Tese.

GialappaShow: e il Signor Carlo?

Come abbiamo scritto in passato, ormai il Signor Carlo – Carlo Taranto – è ufficialmente in pensione da un anno. In un’intervista, Santin e Gherarducci hanno detto che vive come “un asceta”, che recentemente è stato presente in studio, guarda tutte le puntate ed è il primo a mandare un messaggio. Però Santin ha parlato di “qualcosa da fargli fare”.

GialappaShow: i personaggi

Non mancheranno Marcello Cesena e Simona Garbarino (Sensualità a corte), Brenda Lodigiani, Gigi (Simil-Stefano De Martino) e Ross in “Geoflop”, Max Giusti, Alessandro Betti, Stefano Rapome, Toni Bonji, Valentina Barbieri ed Edoardo Ferrario. Herbert Ballerina sarà presente nella parodia di “Primo appuntamento”, mentre Giovanni Vernia sarà i Jannik Sinner e Fabrizio Corona. Non ci sarà Antonio Ornano.

GialappaShow: quante puntate sono

Il GialappaShow sarà visibile su TV8, su Sky Uno e in streaming su Now. Il programma andrà in onda dalle 21:30 per otto lunedì, dal 21 ottobre al 9 dicembre 2024. Ad ogni turno di Champions League, c’è anche la Gialappa’s Night ogni mercoledì con Max Giusti-Aurelio De Laurentiis mattatore.

Stefano Beccacece